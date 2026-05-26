Un hombre de 67 años murió tras un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 74, en jurisdicción de Cañuelas.

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De acuerdo a lo que informó el medio local N&P Cañuelas, la víctima fatal fue identificada como Manuel Luis Brossard, oriundo de Cañuelas, quien manejaba un Volkswagen Voyage gris y circulaba en sentido Lobos-Cañuelas.

Según las primeras pericias, el accidente involucró además a un Fiat Cronos y una Volkswagen Amarok. De acuerdo a la reconstrucción inicial, el conductor del Cronos, Edgardo Cifuentes, de 58 años y domiciliado en Uribelarrea, habría intentado sobrepasar a la camioneta Amarok en medio de una intensa neblina que reducía considerablemente la visibilidad.

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En esas circunstancias, el Cronos impactó de frente contra el Voyage de Brossard, quien murió en el acto debido a la violencia del choque.

En el Fiat Cronos viajaban además Laureano Cenas y Carla Cicari, ambos mayores de edad, quienes sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por los servicios de emergencia. En tanto, el conductor de la Amarok, Martín Ploder, de 45 años y oriundo de Monte Grande, resultó ileso.

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El hecho ocurrió en cercanías de la localidad de El Taladro y generó un importante operativo en la zona. Trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Tránsito municipal, Corredores Viales y Policía Científica.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFIyJ N°1 del Departamento Judicial de Cañuelas.