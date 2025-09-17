El camión que conducía Jonatan Emanuel Roda, de 33 años, embistió a su hermano Juan Ignacio Roda, de 32, en medio de una espesa nube de humo en la ruta nacional 228 que, según testigos, provenía de una quema de basura en un predio municipal.

Jonatan llevaba apenas 15 días en su nuevo trabajo, como chofer de uno de los cinco camiones de un productor agropecuario de Oriente. Su hermano Juan Ignacio, conocido como "Chochi", que ya tenía10 años de antigüedad en esta empresa, lo había recomendado.

Ambos integraban una flota de cinco camiones de un chacarero para transportar hacia los puertos de Bahía Blanca y Quequén la producción de sus explotaciones agrarias.

Antes del choque, otro camionero subió un video en las redes sociales donde alertó que no se veía nada en la ruta. "Mirá, a la altura del basurero, no se ve la línea de la ruta, del humo del basurero, no se ve nada. A cinco kilómetros voy. Una pared", señaló.

Además, contó que avisó a Patrulla Rural, Defensa Civil y Bomberos para que cortaran el tránsito y nadie se hizo cargo porque supuestamente no les correspondía intervenir.

"¿Ahora que es una tragedia están todos ahí? Una lamentable vergüenza. Para evitar una tragedia, a nadie le pertenece, ¿pero cuando ocurre sí? Es ilógico total", advirtió.

Según publicó Clarin, el día de la tragedia, habían salido cuatro camiones Volkswagen con acoplado hacia Quequén y otro hacia Bahía Blanca. Siempre viajaban juntos, porque se ordenaban los traslados cuando el dueño del cereal conseguía los cupos para descargar en los puertos.

Estaban llegando a Necochea cuando se produjo el desastre. A la altura del kilómetro 6 de la ruta, "Chochi" frenó porque no se veía nada y su hermano "Jony" avanzó hasta impactar con él.

Otro chofer marplatense que circulaba detrás en un Iveco, transportando pescado, Federico Tercero, los embistió. El que se llevó la peor parte fue el camión del medio, cuya cabina quedó hecha un acordeón. Era el vehículo que conducía "Jony", quien murió en el acto.

Lucas Adrián Castro, otro de los camioneros de Oriente, también participó del choque múltiple y terminó volcado sobre la banquina.

El caso fue caratulado como "homicidio culposo" por la UFI N° 3 del Departamento Judicial Necochea, a cargo del fiscal Guillermo Sabatini.