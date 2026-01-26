Por causas que aún se investigan, un automóvil Ford Escort, que salía por el acceso sur de la ciudad de Mercedes y cruzaba la Ruta 5, fue impactado de manera lateral por un camión Fotón Auman R que circulaba en sentido Suipacha-Luján. Ocurrió este domingo (25 de enero) por la tarde.

El Escort era manejado por un hombre, de 39 años, quien viajaba acompañado por Jaqueline Tonina, también de 39, y en el asiento trasero se trasladaban las hijas de ambos, de 7 y 3 años, junto a Abril Suárez, de 20 años, hija de Tonina.

El impacto dejó como saldo cuatro personas fallecidas, Jaqueline, su hija Abril y las dos niñas de 7 y 3 años. El conductor del automóvil fue el único sobreviviente, aunque resultó con lesiones de gravedad y se encuentra con asistencia respiratoria.

En tanto el chofer del camión involucrado en el siniestro resultó ileso. Según se informó, todas las víctimas fatales tenían domicilio en la localidad de José C. Paz.

Luis Andrade, oficial auxiliar del cuartel local, quien estuvo a cargo del equipo que asistió al lugar, contó por Radio Meridiano al llegar se encontraron con las dos víctimas menores ya fuera del vehículo. La madre y la adolescente permanecían dentro del auto, pero también estaban fallecidas. "No había mucho por hacer, lamentablemente", sostuvo Andrade.

Según los testimonios que pudo recoger en el lugar, "la ruta estaba cargada de tránsito y el auto se quiso incorporar. No pudimos saber mucho más que eso". Por la frenada del camión que quedó marcada en la ruta "es como si la maniobra del auto no le hubiese dado tiempo a nada".

Por el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del fiscal Juan Repetto, en una causa caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones.