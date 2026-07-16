La comunidad deportiva de Mar del Plata atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Anita Peralta, la voleibolista de 14 años que permanecía internada en grave estado luego del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 88.

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La adolescente había sido trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue sometida a distintas intervenciones quirúrgicas con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, las severas lesiones sufridas en el siniestro resultaron irreversibles y en las últimas horas se confirmó su muerte.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 55 de la Ruta 88, cuando el remís en el que Anita regresaba a Mar del Plata colisionó con un camión frigorífico Iveco por causas que son materia de investigación.

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El automóvil, un Fiat Siena, era conducido por Santiago Juan Manuel Irigoyen, de 58 años, quien murió en el lugar del impacto. Junto a Anita también viajaban Catalina Wright, de 15 años y compañera de equipo en Once Unidos, y Ana Beatriz Del Ménico, de 68 años.

El camión era manejado por Jesús Alberto Castillo, de 59 años, quien también quedó involucrado en el siniestro vial.

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Los demás ocupantes fueron hospitalizados con heridas que, según la información disponible, no ponían en riesgo sus vidas. En tanto, la muerte de Anita provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeras de Once Unidos y toda la comunidad deportiva, que seguía de cerca su evolución desde el día del accidente.