Un hombre de 38 años murió este domingo por la noche en un accidente ocurrido en la Ruta 88, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción del partido de Lobería. El siniestro se produjo cuando el auto en el que circulaba impactó contra un carpincho que cruzó de manera repentina la calzada.

La víctima, oriunda de Mechongué, una localidad del partido de General Alvarado, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Según informó Radio Ciudad Lobería, el hecho ocurrió alrededor de las 22.00. El vehículo involucrado fue un Fiat Palio, que chocó contra el animal. Tras el impacto inicial, otro automóvil —un Fiat Uno— intentó esquivar la situación y terminó colisionando contra un puestero que se había acercado para asistir y ver qué había sucedido.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía, mientras que los rodados fueron retirados por la empresa local Trave.

Segundo accidente similar en cinco días

La tragedia en la Ruta 88 se da en un contexto de creciente preocupación por la presencia de fauna silvestre en rutas bonaerenses. Hace apenas cinco días, otro accidente fatal tuvo características similares en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 424, en el tramo que une los partidos de Adolfo Gonzales Chaves y Benito Juárez.

En ese caso, el conductor de un Volkswagen Voyage intentó esquivar dos carpinchos que estaban sobre la calzada, perdió el control e impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz. El automovilista murió en el acto, mientras que el chofer del transporte de carga sufrió golpes leves.

Dos hechos casi calcados en menos de una semana. Dos víctimas fatales. Y una problemática que vuelve a encender las alarmas en las rutas de la provincia de Buenos Aires.