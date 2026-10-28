Un joven de 22 años murió este martes por la mañana en San Bernardo, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en altura en un edificio de esa localidad del Partido de La Costa.

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De acuerdo con la información difundida por CNM Noticias, el trabajador era oriundo de Mar del Tuyú y se encontraba realizando labores en el edificio Los Pinos IV, ubicado en la esquina de Chiozza y Garay.

Según esa versión, el operario trabajaba suspendido en una silleta cuando, por causas que se intentan establecer, habría entrado en contacto con una instalación eléctrica de media tensión.

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Tras el episodio, dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para rescatarlo y bajarlo del edificio. El joven se encontraba inconsciente y, según la publicación, los efectivos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que continuaron durante su traslado en ambulancia a un centro de salud.

Pese a los intentos por reanimarlo, el trabajador falleció. Por el momento, no se cuenta con información oficial confirmada sobre las circunstancias del accidente ni sobre las actuaciones realizadas para determinar cómo ocurrió.

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