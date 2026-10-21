Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles tras ser alcanzadas por un rayo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense. La descarga eléctrica también afectó a un cuidador, que salió despedido unos tres metros y debió recibir atención médica.

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El hecho ocurrió durante una tormenta en la cancha número 6 del predio, donde había 20 animales bajo supervisión. Según la información publicada por Clarín, el petisero cayó de espaldas tras el impacto y fue trasladado a un centro de salud por precaución.

UN RAYO FULMINÓ A CUATRO CABALLOS DE POLO EN EL JOCKEY CLUB DE SAN ISIDRO Cuatro yeguas murieron al ser alcanzadas por un rayo durante una práctica de polo en la cancha número 6 del Jockey Club de San Isidro. El episodio ocurrió hoy por la mañana, en medio de la tormenta. Un petisero que estaba en la zona fue impulsado unos tres metros por la fuerza de la descarga y trasladado a un sanatorio por precaución. Otras dos yeguas también cayeron al suelo, pero lograron recuperarse. (+) en Clarín: https://t.co/7jXksVTDM7 — Clarín (@clarincom) October 21, 2026

Durante el episodio, otras dos yeguas cayeron al suelo, aunque lograron recuperarse. La descarga también provocó daños en las mantas y las vendas que llevaban los animales, que se rompieron a la altura de los tobillos.

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El episodio generó conmoción entre quienes presenciaron la escena. Según consignó Infobae, allegados al caso señalaron que no recuerdan un hecho similar entre los aficionados al polo.

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