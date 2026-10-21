Tragedia en San Isidro: un rayo mató a cuatro yeguas de polo y un cuidador salió despedido tres metros
El episodio ocurrió durante una práctica en la cancha 6 del Jockey Club, en plena tormenta. Había 20 animales en el predio y otras dos yeguas cayeron al suelo, pero lograron recuperarse. El petisero recibió asistencia médica y fue trasladado por precaución.
Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles tras ser alcanzadas por un rayo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense. La descarga eléctrica también afectó a un cuidador, que salió despedido unos tres metros y debió recibir atención médica.
El hecho ocurrió durante una tormenta en la cancha número 6 del predio, donde había 20 animales bajo supervisión. Según la información publicada por Clarín, el petisero cayó de espaldas tras el impacto y fue trasladado a un centro de salud por precaución.
Durante el episodio, otras dos yeguas cayeron al suelo, aunque lograron recuperarse. La descarga también provocó daños en las mantas y las vendas que llevaban los animales, que se rompieron a la altura de los tobillos.
El episodio generó conmoción entre quienes presenciaron la escena. Según consignó Infobae, allegados al caso señalaron que no recuerdan un hecho similar entre los aficionados al polo.
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