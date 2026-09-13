Un colectivero de la línea 527 murió tras perder el control del colectivo y estrellarse contra el frente de una vivienda en Temperley, partido de Lomas de Zamora. La unidad circulaba sin pasajeros y el conductor era la única persona que viajaba a bordo.

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El hecho ocurrió pasadas las 23 del sábado, en la esquina de Caaguazú y Dinamarca. Por motivos que todavía no fueron determinados, el colectivo se desvió de su trayectoria y terminó impactando violentamente contra una casa.

Según informó Perfil, la fuerza del choque fue tal que la parte delantera del vehículo quedó incrustada en el frente de la vivienda, que sufrió importantes daños.

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Hasta el momento, no se estableció qué provocó que el chofer perdiera el control. Vecinos de la zona señalaron que el colectivo habría circulado a una velocidad elevada antes del impacto, aunque esa versión todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser corroborada mediante las pericias.

Tras el choque, efectivos policiales trabajaron en el lugar para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones. La investigación buscará determinar si se trató de una eventual falla mecánica, una descompensación del conductor, exceso de velocidad u otra circunstancia.

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El colectivo no llevaba pasajeros

Uno de los datos que surge de las primeras actuaciones es que el interno circulaba sin pasajeros al momento del accidente. El chofer era la única persona que se encontraba dentro de la unidad.

La ausencia de pasajeros evitó que el violento impacto provocara más víctimas, teniendo en cuenta los daños ocasionados tanto en el colectivo como en la vivienda.

Ahora, las autoridades deberán reconstruir la mecánica del siniestro mediante pericias sobre el colectivo y el lugar del choque, con el objetivo de establecer qué ocurrió antes de que la unidad terminara contra la casa.