Un joven de 21 años, que se desempeñaba como reciclador, perdió la vida en el predio de disposición final de residuos, en Mar del Plata. La víctima fue aplastada por un camión mientras trabajaba entre los desechos.

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El hombre fue identificado como Luis Mosqueira y se encontraba sobre un contenedor que recién había sido trasladado al lugar en busca de objetos de valor. Al parecer, el rodado estaba en movimiento, lo que le hizo perder el equilibrio y caer al piso. En este contexto, de acuerdo a la información que trascendió, el vehículo marca Mercedes Benz arrolló al joven, que falleció en el acto, informó La Capital.

El hecho generó un fuerte despliegue en el lugar, con la presencia de efectivos policiales y personal de emergencias, que constataron el fallecimiento en el acto.

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La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien busca determinar la mecánica exacta del hecho y las posibles responsabilidades, tanto del conductor como de las condiciones de seguridad dentro del predio.

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