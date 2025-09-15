Una cena familiar en Zárate terminó en tragedia cuando un hombre perdió la vida tras atragantarse con un trozo de carne. El episodio ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de Guido Spano al 500, y a pesar de los intentos de reanimación, no pudieron salvarlo.

La víctima fue identificada como Julio César Romero, de 62 años, quien se encontraba cenando cuando la comida le obstruyó las vías respiratorias. Su sobrino político, Fabián Masmuk, relató que intentó realizarle la maniobra de Heimlich, pero no logró ayudarlo.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas de Zárate (SEMU) arribó minutos más tarde y, aunque practicaron maniobras de reanimación, confirmaron el deceso en el domicilio.

En el caso intervino personal de la Comisaría Primera.

La UFIJ Nº7 de Zárate, a cargo de la fiscal Micaela Milanese, ordenó las diligencias correspondientes. En el lugar trabajó Policía Científica y la morguera trasladó el cuerpo para realizar la autopsia.

El hecho fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte” e intervino la Comisaría Primera de Zárate.

