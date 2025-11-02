Una violenta pelea entre menores frente al Casino de Necochea terminó en tragedia. El episodio ocurrió cerca de la medianoche, en el estacionamiento de la Avenida 2, donde un grupo de jóvenes presenció y grabó con sus celulares la brutal agresión que derivó en la muerte de un adolescente.

Según las imágenes, que ya están en manos de la Justicia, dos adolescentes comenzaron a pelear cuerpo a cuerpo mientras varios testigos alentaban la escena sin intervenir ni pedir ayuda. En un momento, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro en la zona de la ingle. Pese a que el arma cayó al suelo, uno de los presentes se la devolvió al agresor, lo que agravó la situación.

Todo sucedió en menos de dos minutos y sin presencia policial visible en el lugar. Minutos después, un llamado al 911 alertó a los efectivos, que al llegar encontraron a la víctima inconsciente. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde murió horas más tarde por la gravedad de la herida.

El agresor, también menor de edad, fue detenido en el lugar. La Policía secuestró una remera con manchas de sangre, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, elementos que habrían sido utilizados durante el ataque y luego enterrados en la arena.

La Fiscalía de Menores investiga si hubo más personas implicadas o si alguien instigó la pelea. Los videos grabados por testigos se convirtieron en una prueba clave para esclarecer el caso.

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por el aumento de disturbios y enfrentamientos durante la madrugada, especialmente en la Villa Balnearia, donde aseguran que cada fin de semana se repiten escenas de violencia sin control. “Se ven peleas todo el tiempo y nadie hace nada”, expresó un testigo.

El acusado quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras la comunidad exige respuestas ante el descontrol nocturno y la falta de medidas preventivas.