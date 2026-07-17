Un joven trabajador falleció tras sufrir un aplastamiento mientras realizaba tareas en el sector de embolsado de la planta de Lizman, sobre la Ruta Provincial 32, en el partido de Pergamino.

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La víctima es un operario, de 18 años, identificado como Santiago Rodríguez, quien perdió la vida durante el inicio de la jornada laboral mientras cumplía tareas en el sector de embolsado de alimentos balanceados.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven quedó atrapado bajo una importante carga de semillas, sufriendo un aplastamiento que le provocó la muerte en el lugar.

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Tras el llamado de los responsables de la empresa, efectivos policiales acudieron al establecimiento y constataron el fallecimiento del trabajador, informó Pergamino Virtual

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino. El fiscal Francisco Furnari ordenó preservar la escena y realizar pericias técnicas sobre la maquinaria, las condiciones de seguridad y los protocolos aplicados en el sector para reconstruir la mecánica del hecho.

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Mientras avanza la investigación judicial, las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar y acompañamiento para la familia y los seres queridos del joven trabajador. Uno de los más sentidos fue el publicado por el Club Atlético Juventud, institución en la que Rodríguez se desempeñaba como jugador de la categoría Sub 23.

"La familia celeste está de luto. Hoy nos toca despedir a Santiago Rodríguez, jugador de nuestra categoría Sub 23. Acompañamos con profundo respeto y cariño a su familia, amigos, pareja, compañeros y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en este difícil momento. Que el cariño y los recuerdos de quienes lo conocieron sean un abrazo que los acompañe en esta dolorosa despedida."