Un violento episodio intrafamiliar terminó en tragedia en la localidad de Ostende, donde un hombre de 71 años fue detenido acusado de haber asesinado a su hijo, de 36, durante una discusión ocurrida en una vivienda de la zona.

Ads

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Dolores, con asiento en la ciudad balnearia y a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

Puede interesarte

Según la información recabada, el conflicto se habría iniciado en el marco de una disputa familiar que fue escalando en violencia. De acuerdo al testimonio del acusado, durante la discusión su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero, lo que lo llevó a tomar un arma de fuego y efectuar un disparo.

Ads

Tras recibir el impacto de bala, la víctima logró salir algunos metros del interior de la vivienda, pero se desplomó en el exterior a causa de la gravedad de la herida. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar tras un llamado al 911 y constataron el fallecimiento en el sitio.

En la escena intervinieron efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, quienes realizaron las primeras diligencias, preservaron el lugar del hecho y avanzaron con las medidas iniciales de investigación.

Ads

El hombre de 71 años fue aprehendido en el domicilio y quedó a disposición de la Justicia, mientras peritos trabajaban en la recolección de pruebas y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.