Trágico accidente en Brandsen: un motociclista murió tras chocar contra un auto en la Ruta 2
La víctima oriunda de Quilmes perdió la vida tras colisionar con un Chevrolet Corsa. El conductor del automóvil no sufrió heridas de gravedad.
Un trágico accidente ocurrió durante la tarde de este viernes 10 de octubre en Brandsen, donde un motociclista oriundo de Quilmes perdió la vida tras colisionar con un Chevrolet Corsa en cercanías del barrio Las Golondrinas.
Las causas del siniestro aún se investigan, aunque testigos aseguraron que la alta velocidad habría sido determinante para que el impacto resultara fatal.
Según informó el medio local Noticias de Brandsen, el conductor del automóvil no sufrió heridas de gravedad, aunque fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para realizarle estudios de control.
