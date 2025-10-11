Un accidente fatal tuvo lugar el viernes por la tarde en la Ruta Nacional 226, entre los kilómetros 264 y 265, en jurisdicción del Partido de Azul. Un camión embistió por alcance a un tractor, provocando la muerte de su conductor.

La víctima fue identificada como Fernando Losardo, de 48 años, domiciliado en Colonia Nievas, Partido de Olavarría. Se desplazaba en un tractor de color verde, que quedó gravemente dañado tras el impacto. El camión involucrado es un Iveco que remolcaba un semirremolque, propiedad de la empresa Transporte Frontera Sur S.R.L. Su conductor, Martín Pedro Ramón, de 68 años y oriundo de Olavarría, resultó ileso.

El siniestro movilizó un amplio operativo de emergencia. Trabajaron efectivos policiales de Azul y Olavarría, bomberos locales, personal médico y empleados de Corredores Viales.

De acuerdo a lo que publicaron los medios locales En Línea y Diario El Orden, la causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo. Se realizan pericias para determinar las circunstancias exactas del accidente.

