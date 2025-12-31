Trágico accidente en Ruta 3 altura San Miguel del Monte: tres muertos tras el choque entre un micro y un auto
El colectivo transportaba 43 pasajeros y su chofer murió atrapado entre los hierros. El auto se incendió tras el impacto y dos personas fueron halladas calcinadas. El choque ocurrió de madrugada, a la altura del acceso a Videla Dorna.
Un trágico accidente vial sacudió a la provincia de Buenos Aires en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, en el partido bonaerense de San Miguel del Monte, y dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas.
El hecho se registró alrededor de las 0.45, cuando los Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte fueron alertados por una fuerte colisión entre un colectivo de larga distancia y un automóvil. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron uno de los vehículos en llamas y varias personas atrapadas.
Según informaron medios regionales como Cadena Nueve, Cañuelas Noticias y Central de Noticias Olavarría, el micro transportaba 43 pasajeros. Producto del impacto, el chofer del colectivo quedó atrapado entre los hierros y murió pocos minutos después, pese a las tareas de rescate realizadas en el lugar.
El automóvil de menor porte se incendió por completo tras el choque. En su interior fueron halladas dos personas calcinadas, ubicadas en la parte delantera del vehículo. Las autoridades trabajan para determinar si había más ocupantes al momento del impacto.
En el mismo accidente también se vio involucrada una camioneta, en la que viajaban dos personas que resultaron ilesas, según confirmaron fuentes del operativo.
Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a la morgue del hospital local, mientras personal policial y peritos viales continúan trabajando para establecer las causas del siniestro. La Ruta 3 permaneció con circulación restringida durante varias horas, generando demoras en uno de los corredores más transitados del centro bonaerense.
