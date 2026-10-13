Un operario de 32 años falleció tras sufrir un trágico siniestro laboral en una planta cerealera situada en la localidad de Roberts, en el partido de Lincoln.

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El episodio se registró este lunes a la tarde en el predio ferroviario ubicado en la intersección de avenida Rivadavia y Belgrano, donde opera la planta de silos Dorronzolo.

De acuerdo con los datos recabados por Diario La Campaña, el trabajador, identificado como Fernando Fernández, se hallaba en el interior de un depósito cuando destrabó una boquilla y resultó alcanzado por una masa de maíz que lo sepultó.

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Tras un llamado de alerta, efectivos policiales acudieron al sitio y constataron la presencia del operario tendido en el suelo. Intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios bajo la coordinación del ayudante mayor Alejandro Gutiérrez, quienes efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para auxiliarlo.

Un compañero de trabajo aportó detalles sobre cómo se desencadenó el incidente dentro de la estructura. Posteriormente, una unidad sanitaria movilizó al paciente hacia el Hospital de Lincoln, donde se decretó su fallecimiento.

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La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, la cual ordenó instruir actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo. En el escenario del hecho trabajaron peritos de Policía Científica para recabar pruebas y esclarecer las responsabilidades del caso.