💥Choque trágico en ruta 5, altura Pehuajó: tres personas fallecidas y una mujer en grave estado.

Las víctimas son de una familia proveniente de Chubut que circulaba en el automóvil el cual chocó con un camión. Entre los fallecidos, hay dos menores. pic.twitter.com/VgyIdSclLW — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 23, 2025

El siniestro ocurrió en ruta nacional 5, altura kilómetro 389,5 en jurisdicción de Francisco Madero (Pehuajó). Un vehículo marca Fiat modelo Argo, abordado por cuatro ocupantes, una familia oriunda de Comodoro Rivadavia (Chubut) impactó con un camión marca Fiat Iveco conducido por un sujeto de 29 años de edad oriundo de Saladillo.

A razón del impacto sufrido entre ambos rodados, tres ocupantes del automóvil, un hombre de 40 años y dos menores fallecieron en el lugar, y una mujer, de 35 años, fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con heridas graves.

El camión tras el impacto se incendió en su totalidad y chofer resultó ileso. En consecuencia, se inician actuaciones carátuladas por Triple homicidio y lesiones graves culposas, a cargo de la UFI 8 de Pehuajó, del fiscal Pablo Schestrom.

Cristian Fornes, ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, se encontraba viajando en sentido Pehuajó – Trenque Lauquen cuando, segundos después del brutal impacto, fue testigo directo del siniestro. Sin dudarlo, detuvo su vehículo y se convirtió en el primer rescatista en la escena.

Con experiencia adquirida en sus años de servicio como bombero, Fornes logró sacar del camión en llamas al conductor oriundo de Saladillo, quien había quedado atrapado en medio del fuego. De inmediato, también intervino en el rescate de la mujer que fue trasladada en grave estado al Hospital, según publicó Diario Noticias Pehuajó.

