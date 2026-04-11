Un grave accidente de tránsito ocurrido este sábado dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos en la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 36, en jurisdicción de General Madariaga.

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Según la información preliminar, el siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Voyage y una Ford Ecosport que colisionaron de manera frontal por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los vehículos, la Ecosport, murió en el lugar, mientras que las personas que viajaban en el Voyage, oriundas de Pinamar, resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud con distintas lesiones.

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De acuerdo a las primeras hipótesis, las condiciones de la calzada, que se encontraba húmeda al momento del hecho, podrían haber sido un factor determinante en la mecánica del choque.

La Justicia intervino para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que peritos trabajan en el lugar para reconstruir cómo se produjo la colisión en este tramo de la ruta.

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