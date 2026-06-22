Una familia oriunda de Victoria, Entre Ríos, quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 9 luego de que un automóvil cayera a un arroyo a la altura de Baradero, provincia de Buenos Aires.

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El hecho ocurrió el viernes por la noche, en el kilómetro 124 de la autopista, cuando el Volkswagen Senda en el que viajaban un hombre de 33 (el conductor), una mujer de 33 años, su bebé de un año y su suegro.

La mujer, el niño y el suegro murieron ahogados, mientras que el conductor logró sobrevivir y salir por sus propios medios.

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Desde Bomberos Voluntarios de Baradero señalaron que el operativo de rescate fue extremadamente complejo debido a la oscuridad de la zona, la profundidad del agua y las bajas temperaturas. En el lugar trabajaron Bomberos, Policía, SAME y personal de la concesionaria vial. Ver menos

Por causas que se deben determinar, el vehículo se despistó mientras circulaba en dirección a Rosario y terminó volcado en el arroyo Cañada Honda, en un lugar con poca iluminación. El rodado cayó desde una altura superior a los dos metros.

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Las víctimas fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de apenas uno; y Rodolfo Giménez, de 65. El conductor fue encontrado con signos de hipotermia y trasladado para recibir asistencia médica.

La noticia generó una profunda conmoción en la ciudad de Victoria con mensajes de dolor en redes sociales de parte de familiares y amigos.

La causa quedó en manos de la UFI N° 8 de Baradero, a cargo de la fiscal Karina Marino, que investiga las circunstancias que provocaron el despiste y la caída del vehículo.