El Municipio informó este miércoles un nuevo parte médico sobre el incendio ocurrido el lunes en una residencia de larga estadía, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de hospitalizados. Según el último reporte del área de Salud, actualmente son 13 las personas que continúan internadas en distintos centros asistenciales de la ciudad.

De acuerdo a la actualización brindada a las 9.45, diez pacientes permanecen alojados en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, de los cuales cuatro se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva. En tanto, otras tres personas continúan internadas en la clínica María Auxiliadora, una de ellas también en terapia intensiva. Desde el Municipio se aclaró que en el Sanatorio Cemeda ya no quedan pacientes vinculados con el siniestro.

Mientras continúa la asistencia a los heridos y el acompañamiento a los familiares de las víctimas, avanza la investigación judicial para determinar las causas del incendio. Según se informó en una conferencia de prensa en el Cuartel de Bomberos, la causa está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 4 de Olavarría, a cargo de la fiscal María Paula Serrano, con la colaboración de peritos especializados provenientes de la ciudad de Azul.

Las pericias buscan establecer el punto de inicio del fuego y las condiciones que permitieron su rápida propagación. En ese marco, se realizan análisis sobre las instalaciones eléctricas, posibles sistemas de alarma, cilindros de gas y la estructura del inmueble, además de la toma de testimonios a personal del geriátrico, bomberos y personas que lograron sobrevivir al siniestro. La Policía Bonaerense continúa trabajando en el lugar para resguardar el perímetro y preservar posibles evidencias que permitan establecer eventuales responsabilidades civiles o penales.

En la misma conferencia, encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, se confirmó que el hogar de adultos mayores “La Sabiduría” no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, requisito indispensable para su funcionamiento. El jefe comunal explicó que, si bien el Municipio realiza acompañamientos técnicos a este tipo de establecimientos, la habilitación depende exclusivamente del ámbito provincial.

“Lo lamentamos muchísimo. Tomé la decisión inmediata de regresar a la ciudad para estar cerca de los familiares, de las personas que hoy están peleando por su vida y de los equipos de salud que están trabajando intensamente”, expresó Wesner, quien también agradeció la labor del cuerpo de Bomberos Voluntarios y de las distintas áreas municipales que intervinieron en la emergencia.