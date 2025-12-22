El año 2025 finaliza con un saldo preocupante en materia de seguridad vial en el partido de Junín. En total, se registraron doce víctimas fatales en siniestros de tránsito, contabilizando las 3 del casco urbano, con un repunte de las muertes ocurridas en rutas, que volvieron a niveles similares a los más críticos de los últimos años.

En particular, los fallecimientos en rutas evidenciaron una evolución irregular a lo largo del tiempo, con fuertes subas y bajas interanuales. En 2019 se contabilizó una sola víctima fatal, mientras que en 2020 el número ascendió a dos muertes, lo que representó un incremento del 100%. La tendencia continuó en 2021, con tres fallecidos, marcando una suba del 50% respecto del año anterior.

El salto más pronunciado se produjo en 2022, cuando se registraron nueve víctimas fatales en siniestros viales en rutas del partido de Junín. Esa cifra triplicó el total de 2021 y significó un incremento interanual del 200%, el más alto de toda la serie analizada. En 2023 se observó una leve mejora, con siete muertes, lo que implicó una baja del 22,2%.

La disminución se profundizó en 2024, cuando se contabilizaron tres fallecidos en rutas, con una caída interanual del 57,1%. Sin embargo, la tendencia volvió a revertirse en 2025. Los fallecimientos se incrementaron nuevamente de manera significativa y alcanzaron las nueve víctimas fatales, luego de sumarse dos casos registrados durante el mes de diciembre. Este dato representa un aumento interanual del 200% en comparación con el total del año previo.

En este contexto, el balance de 2025 marca un punto de inflexión en la siniestralidad vial del distrito. Tras dos años consecutivos de descenso, las cifras actuales reflejan un nuevo repunte, especialmente en accidentes ocurridos en rutas, y vuelven a ubicar al partido de Junín en niveles similares a los de 2022, el último año con registros de esta magnitud.

