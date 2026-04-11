El conflicto por las tarifas del transporte de granos se profundiza y amenaza con escalar a un paro nacional. Transportistas autoconvocados y la Unión de Transportistas (Untra) reclaman una actualización urgente de los valores del servicio y advierten que endurecerán las medidas si no hay respuestas del Gobierno. “Que nos atienda el Presidente”, es la consigna que comenzó a replicarse en distintos puntos del país.

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Las protestas ya se extienden en más de 50 lugares, con manifestaciones en ciudades del circuito agroexportador como Bahía Blanca, Quequén, Necochea, Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, Ayacucho, Maipú, Las Armas y Pehuajó, entre otros. En varios de estos puntos se registran cortes y demoras que afectan la logística en plena cosecha.

El eje del conflicto es la falta de acuerdo en torno a la actualización de tarifas. Las negociaciones entre transportistas y acopiadores llevan cuatro días sin avances concretos. Mientras la Federación de Acopiadores ofreció inicialmente un aumento del 10% y luego elevó la propuesta al 14%, el sector transportista considera insuficientes esos valores y reclama subas de entre el 30% y el 40%.

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Desde el Gobierno nacional, en tanto, la postura es no intervenir. Fuentes de la Subsecretaría de Transporte indicaron que “no corresponde” una mediación directa, en línea con la decisión adoptada el año pasado de eliminar las tarifas de referencia para el transporte de cereales y oleaginosas, lo que dejó la fijación de precios librada a la negociación entre privados.

En este contexto, las principales entidades del sector agroindustrial, como las Bolsas de Cereales y de Comercio, expresaron su preocupación por el impacto del conflicto en la cadena comercial de granos, especialmente en un momento clave como la cosecha.

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Con el diálogo estancado y las medidas de fuerza en aumento, los transportistas advierten que el escenario podría agravarse en los próximos días si no hay una propuesta que se acerque a sus demandas.