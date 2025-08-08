En una postal cargada de emoción, la Fragata ARA Libertad atracó este jueves en el puerto de Hamburgo, Alemania, como parte de su 53° viaje de instrucción. Entre la tripulación estaba Benjamín Cecilio Leoz, oriundo de Coronel Pringles y encargado del área contable y tesorería del buque.

Pero la llegada tuvo un condimento especial: tras 11 años, Benjamín volvió a abrazar a su papá, Cecilio Leoz. Por razones laborales, Cecilio había emigrado a Italia y no veía a su hijo desde entonces. Esta vez, viajó junto a sus hijas Elena (14) y Matilde (10), quienes no conocían a su hermano.

El reencuentro no fue casual: la familia recorrió más de 10 horas en auto para llegar a Hamburgo y esperar la llegada del buque escuela. “Valió cada minuto del viaje, estoy muy orgulloso de mi hijo y de que represente a Pringles en este viaje de la Fragata”, dijo el padre, con la voz quebrada, en declaraciones a Diario El Orden.

El momento quedará grabado en la memoria de esta familia pringlense y en la bitácora del viaje de la Fragata, que continúa llevando la bandera argentina y el nombre de las ciudades de su tripulación a distintos puertos del mundo.

