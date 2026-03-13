Después de veinte años de trabajo periodístico en el interior bonaerense, el periódico rural El Tedinés llega a su fin. Su creador y fundador, Claudio Marcos, confirmó que dejará de editar la publicación tras anunciar su jubilación.

La despedida se conoció a partir de una entrevista realizada por el diario El Tiempo de Azul, donde el periodista explicó que el cierre marca el final de una etapa personal y profesional.

“El Tedinés es un periódico en papel que he realizado durante veinte años en la zona rural de los partidos de Azul, Olavarría y Benito Juárez”, contó Marcos al medio azuleño.

La publicación, de edición mensual, se dedicó durante años a rescatar historias del campo, crónicas de parajes y relatos de vecinos de la región, muchas veces alejados de la agenda de los grandes medios.

En ese marco, el fundador también explicó el motivo de su decisión: “Vengo acá, con la invitación del diario El Tiempo, a despedirme, porque me ha llegado la hora de la jubilación”.

Consultado sobre este nuevo momento de su vida, Marcos aseguró que atraviesa la decisión con tranquilidad. “Estoy muy contento para poder descansar”, señaló.

Con su retiro, se cierra también una etapa para un proyecto periodístico que durante dos décadas funcionó como puente entre las comunidades rurales y los lectores interesados en conocer la vida del interior bonaerense.