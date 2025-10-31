El clásico más rockero de la costa bonaerense regresa a Villa Gesell con una edición renovada y tres fechas a puro música. El Gesell Rock 2026 se efectuará el 17, 24 y 31 de enero en el complejo Pueblo Límite, y contará con la participación de grandes bandas del rock argentino.

El anuncio fue confirmado oficialmente por el intendente Gustavo Barrera y el secretario de Turismo Emiliano Felice, quienes destacaron que el regreso del histórico festival forma parte de las principales estrategias para potenciar la temporada de verano y fortalecer la economía local. La organización estará a cargo de la productora MTS, con amplia trayectoria en la realización de eventos masivos.

Un regreso con historia

Villa Gesell fue escenario de recitales legendarios y punto de encuentro de músicos que marcaron época. El Gesell Rock, que tuvo sus primeras ediciones en 2005 y 2006, reunió a artistas consagrados y se consolidó como uno de los festivales más emblemáticos del país.

En el 2005 se presentaron bandas del calibre de Bersuit, Almafuerte, Árbol, Babasónicos, Los Cafres, Charly García y León Gieco. Al año siguiente, La Vela Puerca, Los Pericos, No te va a Gustar, La Mancha de Rolando, 2 Minutos, Rata Blanca, entre otros.

Ahora, casi dos décadas después, el evento vuelve buscando recuperar ese espíritu original:

“Queremos que el Gesell Rock sea nuevamente un símbolo del verano argentino, una experiencia para disfrutar de la música, la playa y la identidad geselina”, señaló Barrera durante la presentación.

Con una grilla que incluirá a bandas consagradas y artistas emergentes, el Gesell Rock 2026 promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada. Además de los shows, habrá propuestas gastronómicas, espacios culturales y actividades para todo público.