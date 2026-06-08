La velocidad con la que se vendieron las localidades para el show inicial sorprendió incluso a los organizadores y marcó uno de los procesos de venta más rápidos registrados en la historia reciente de la sala juninense.

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Ante la alta demanda y la cantidad de fanáticos que quedaron sin conseguir entradas, se decidió agregar una nueva fecha. La noticia generó una verdadera revolución entre el público, que ya se prepara para una nueva oportunidad de asegurarse un lugar para ver al cantante.

La venta de entradas para la segunda presentación comenzará este lunes 8 de junio a las 13:00 horas. Se espera que el interés sea nuevamente masivo, teniendo en cuenta el antecedente de la primera función, cuyas localidades se agotaron en menos de una hora.

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Las entradas se adquieren desde plateanet.com.

Con una trayectoria consolidada y una convocatoria que se mantiene intacta en todo el país, Abel Pintos continúa demostrando su enorme poder de convocatoria. Cada una de sus presentaciones suele movilizar a miles de personas y generar una demanda que muchas veces supera ampliamente la capacidad de los recintos.

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