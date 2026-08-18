Treinta tigres y leones que permanecían en el exzoológico de Luján dejaron el predio y son trasladados hacia dos santuarios especializados del exterior, en el marco de un operativo internacional que busca darles una solución de largo plazo después de años de cautiverio.

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Los animales fueron divididos en dos grupos. Quince tendrán como destino Sudáfrica y otros 15 viajarán hacia Estados Unidos, donde continuarán bajo cuidado especializado y en espacios adaptados a las necesidades de cada especie.

Según informó FOUR PAWS, la organización internacional que lleva adelante el operativo, nueve tigres y seis leones serán trasladados al LIONSROCK Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica, mientras que otros ocho tigres y siete leones viajarán hacia The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, Estados Unidos.

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La organización confirmó que los traslados comenzaron el 17 de agosto, después de meses de planificación y preparación. El procedimiento incluyó la adaptación de las cajas de transporte, entrenamiento de algunos animales para que ingresaran voluntariamente y, en otros casos, sedación bajo supervisión veterinaria.

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Un operativo preparado durante meses

El traslado requirió un trabajo coordinado entre veterinarios, especialistas en comportamiento animal y equipos logísticos. Durante cuatro días, los ejemplares fueron preparados y cargados en las cajas especialmente diseñadas para el viaje.

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Algunos de los animales pudieron ingresar por sus propios medios luego de recibir entrenamiento específico. En otros casos fue necesario sedarlos brevemente para colocarlos en las cajas de transporte, siempre bajo supervisión veterinaria.

Una vez completados los controles médicos y obtenida la autorización veterinaria para el viaje, los animales comenzaron su recorrido desde Buenos Aires hacia sus nuevos destinos.

Las cajas cuentan con puertas de seguridad, bandejas y pequeñas aberturas de ventilación que permiten controlar a los ejemplares durante el trayecto. A través de ellas, los especialistas pueden alimentarlos, hidratarlos y atender sus necesidades.

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El viaje hacia los santuarios se realiza bajo seguimiento permanente para garantizar el bienestar de cada animal.

Del exzoo de Luján a dos santuarios

En Sudáfrica, los 15 ejemplares serán recibidos por LIONSROCK, un santuario administrado por FOUR PAWS que cuenta con unas 1.250 hectáreas y está ubicado cerca de Bethlehem.

El lugar fue adquirido por la organización en 2006 y está destinado al rescate y cuidado de grandes felinos provenientes de situaciones de cautiverio.

Los otros 15 animales tendrán como destino The Wild Animal Sanctuary, ubicado en Colorado, Estados Unidos. Allí serán alojados en espacios amplios especialmente preparados para animales que pasaron gran parte de su vida en cautiverio.

El objetivo de estos lugares no es reproducir el funcionamiento de un zoológico, sino brindarles a los animales espacio, atención veterinaria y condiciones adecuadas para el resto de sus vidas.

Los controles veterinarios en Luján

El traslado forma parte de una misión que FOUR PAWS inició en 2025, cuando comenzó a trabajar en el exzoológico de Luján y asumió la responsabilidad del cuidado de los grandes felinos que permanecían en el predio.

Durante octubre y noviembre de ese año, un equipo internacional de especialistas realizó 64 evaluaciones veterinarias: fueron examinados 32 leones, 30 tigres y dos osos.

Los controles detectaron distintos problemas vinculados a años de cautiverio y a las condiciones en las que habían vivido. Entre ellos aparecieron enfermedades renales y hepáticas, problemas dentales, lesiones y complicaciones derivadas de la amputación de las garras en algunos ejemplares.

A partir de esos estudios, la organización comenzó a definir soluciones individuales para los animales y a preparar los traslados hacia lugares que pudieran brindarles atención especializada y mayores espacios.

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Qué pasará con los animales que quedan

El traslado de estos 30 felinos representa un paso importante, pero no significa el final de la misión en el exzoológico de Luján.

Todavía permanecen en el predio otros grandes felinos, además de distintas especies que también esperan una definición sobre su futuro.

FOUR PAWS asumió el compromiso de hacerse cargo de los felinos que permanecen en Luján y, desde el año pasado, trabaja en su alimentación, atención veterinaria y manejo.

Para los 30 animales que ya dejaron el exzoológico, en cambio, comenzó una etapa completamente diferente. Después de años de cautiverio, ahora atraviesan un largo viaje hacia santuarios especialmente preparados para recibirlos y acompañarlos durante el resto de sus vidas.