Después de permanecer prófugo durante casi dos años, Tomás Ignacio Felice, conocido como “El Cica” o “Cara de Bebé”, fue detenido en Remedios de Escalada, Lanús, acusado de participar del brutal asesinato de un comerciante durante un asalto en Lomas de Zamora en el año 2024.

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El joven, de 23 años, tenía un pedido de captura internacional y está acusado de “homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por ser cometido en banda”, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

La UFI N°4 de la jurisdicción, con la fiscal Silvina Estévez, se dedicó a buscar a la banda. Le confió la investigación a la División Homicidios de la PFA, parte de la DFI de la fuerza.

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La investigación permitió localizarlo a partir de movimientos en una billetera virtual y publicaciones de sus allegados en redes sociales. Al momento del operativo, Felice intentó escapar y vecinos del barrio atacaron a los agentes con piedras, por lo que debió intervenir la Policía Bonaerense.

El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2024 en Parque Barón. Alfredo Espíndola Castillo, un comerciante de la construcción de 64 años y de nacionalidad paraguaya, se encontraba en su vivienda junto a su esposa cuando cinco delincuentes ingresaron a la propiedad.

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Según la investigación, los asaltantes irrumpieron por el balcón, redujeron a la pareja y golpearon salvajemente al hombre para exigirle dinero. La banda escapó con 6.000 dólares, pero las heridas que sufrió Espíndola Castillo durante el ataque fueron tan graves que murió poco después.