Madrid lleva a cabo este jueves el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el que se reúnen líderes internacionales como Pedro Sánchez, Javier Milei y José Antonio Kast.

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El encuentro entre el mandatario argentino y el español se destacó por la frialdad, pero era de esperarse a raíz de los insistentes cruces entre ambos en el pasado.

Una vez con con el micrófono, Milei comparó al fascismo con el socialismo: "Que los fascistas estén a la derecha de la extrema izquierda no hace que dejen de ser socialistas", dijo.

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‼️Así ha sido el saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana. https://t.co/I2v0Bl8Mfx — ViOne (@viOnemedia) November 5, 2026

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