Tras decirse de todo, Milei y Pedro Sánchez se encontraron en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid
Los mandatarios se saludaron fría y rápidamente con un apretón de manos. El acto se desarrolla en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI conduce el plenario.
Madrid lleva a cabo este jueves el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el que se reúnen líderes internacionales como Pedro Sánchez, Javier Milei y José Antonio Kast.
El encuentro entre el mandatario argentino y el español se destacó por la frialdad, pero era de esperarse a raíz de los insistentes cruces entre ambos en el pasado.
Una vez con con el micrófono, Milei comparó al fascismo con el socialismo: "Que los fascistas estén a la derecha de la extrema izquierda no hace que dejen de ser socialistas", dijo.
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