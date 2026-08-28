El futuro del transporte público de Necochea y Quequén volvió a quedar en el centro de la agenda municipal luego de que una empresa manifestara formalmente su intención de prestar el servicio, tras dos licitaciones que finalizaron sin oferentes.

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Una de las empresas es Vía Rosario, que presentó una carta de intención ante el Concejo Deliberante para comenzar a analizar las condiciones de una eventual concesión. Además, otra firma que actualmente opera en la ciudad de Azul también expresó interés y anticipó que podría realizar una presentación similar.

La novedad se conoció en medio de las conversaciones entre el Departamento Ejecutivo y los concejales para elaborar un nuevo pliego de bases y condiciones que permita avanzar hacia una futura concesión.

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Una empresa que ya puso su propuesta sobre la mesa

La carta de intención de Vía Rosario ingresó por mesa de entradas del Concejo Deliberante y lleva la firma de su gerente, Alejo Fenoglio, según informó el medio local Nden.

En el documento, la firma plantea su intención de avanzar en una propuesta para el sistema local y habla de la posibilidad de implementar un “transporte urbano ágil y moderno”, adaptado a las necesidades de conectividad de Necochea y Quequén.

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Vía Rosario desarrolla servicios de transporte de pasajeros y cuenta con actividad en distintos corredores de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Sin embargo, desde el ámbito legislativo remarcaron que la carta de intención todavía no representa una oferta formal ni implica que la empresa vaya a hacerse cargo del servicio.

El escenario es diferente al de una licitación abierta ya que todavía no existe un nuevo pliego aprobado ni comenzó un proceso de adjudicación. Pero después de dos llamados sin interesados, la aparición de una firma dispuesta a sentarse a discutir las condiciones representa un cambio significativo en la situación del transporte local.

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Los concejales quieren conocer las condiciones

El próximo paso será recibir a representantes de Vía Rosario en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

El encuentro permitirá a los ediles conocer qué tipo de servicio pretende ofrecer la compañía, cuáles serían sus condiciones y qué modificaciones considera necesarias para que la explotación resulte viable.

La intención es escuchar a los posibles oferentes antes de cerrar el nuevo pliego, con el objetivo de detectar las dificultades que hicieron fracasar los llamados anteriores y evitar que un tercer proceso termine nuevamente sin propuestas.

La cuestión fue analizada este jueves 27 de agosto en la Comisión de Transporte, presidida por Julián Kristiansen, con la participación del secretario de Gobierno, Jorge Martínez, y el director de Transporte, Facundo Crocci.

Otra empresa mira a Necochea

Vía Rosario no sería la única interesada. Una segunda empresa que actualmente presta servicios de transporte en Azul se contactó con el Concejo y manifestó su intención de participar de una eventual concesión.

Por el momento, su identidad no fue informada oficialmente y tampoco presentó una carta de intención como la firma rosarina.

De avanzar ese trámite, serían al menos dos compañías externas las que buscarían conocer las condiciones para operar los colectivos de Necochea y Quequén.

Un nuevo pliego, bajo la lupa

La aparición de potenciales interesados abrió una discusión sobre las condiciones que deberá tener el próximo llamado.

Durante la reunión con funcionarios municipales, comenzó a plantearse la necesidad de no repetir las características de los pliegos anteriores, que no lograron atraer empresas interesadas.

Entre los puntos que deberán analizarse aparecen la cantidad de líneas, los kilómetros recorridos, el número de pasajeros y el esquema de subsidios, variables que resultan determinantes para definir la sustentabilidad económica del servicio.

El director de Transporte, Facundo Crocci, describió el contexto con una frase contundente: “Hoy el sistema de transporte público, no solo en Necochea sino en muchas ciudades del interior, está virtualmente roto”.

El funcionario consideró necesario escuchar a todos los sectores antes de avanzar con una definición.

“Está bueno escuchar todas las posturas”, sostuvo, y planteó que en la discusión deben participar el Ejecutivo, los concejales, las empresas interesadas y la actual prestataria.

“Acá nadie tiene la verdad”, agregó.

Después de dos licitaciones desiertas

El transporte público de Necochea atraviesa desde hace meses un escenario de incertidumbre. Los dos procesos impulsados para encontrar una nueva concesionaria no recibieron ofertas, situación que obligó a mantener un esquema transitorio para garantizar la continuidad de los colectivos.

Incluso la actual prestataria local no presentó una propuesta para quedarse con la concesión en los términos planteados por el Municipio.

Ahora, el interés de Vía Rosario y de una segunda firma podría modificar el panorama.

De todos modos, todavía no hay una oferta concreta, ninguna empresa fue adjudicada y el nuevo pliego aún está en elaboración.