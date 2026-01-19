Luego de varios días de temperatura elevadas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un leve alivio térmico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con condiciones estables, sin lluvias y con valores moderados, a partir del martes, el termómetro volverá a mostrar una tendencia en ascenso.

La jornada comenzó con una temperatura de 15 °C y cielo mayormente nublado. Con el correr de las horas, las condiciones mejoraron levemente. El cielo se encuentra algo nublado y la temperatura ronda los 19 °C. Para la tarde se espera una máxima de 25 °C, con una disminución de la nubosidad. La humedad se ubica en torno al 52 % y la visibilidad alcanza los 10 kilómetros.

Durante la mañana, se registran vientos predominantes del este, con ráfagas que podrían oscilar entre los 23 y 31 km/h, aportando una sensación fresca y un ambiente ventoso en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El SMN descartó la probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 20 °C.

Las condiciones de estabilidad se mantendrán en los próximos días. Sin embargo, el alivio térmico comenzará a diluirse desde el martes, cuando se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, con cielo algo nublado. El ascenso será más marcado a partir del miércoles y se extenderá hacia el jueves, viernes y sábado, con máximas que podrían ubicarse entre los 31 °C y 32 °C y cielo parcialmente nublado.

