Este martes, Racing Club recibirá a Peñarol de Uruguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, y la preocupación por el operativo de seguridad ya está instalada. Tras el insólito operativo de la ida en Montevideo, en el que los hinchas de Racing debieron entrar al estadio con cuatro horas de anticipación y permanecer más de una hora y media después del partido, las autoridades buscan garantizar un ingreso ordenado para los uruguayos.

Ads

Según informó APreViDe, la Policía de la Provincia de Buenos Aires coordinará el traslado de los hinchas de Peñarol desde Costanera Sur a Avellaneda a partir de las 15.00. La entrada al estadio estará habilitada desde las 17.00, aunque no será obligatoria en ese horario, y el partido comenzará a las 21.00. Se esperan aproximadamente cuatro mil personas, distribuidas en 45 a 50 micros y 20 a 30 combis, sin contar los traslados particulares por avión, auto o barco.

El operativo contará con 850 efectivos de policía, 160 de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, además de ambulancias, socorristas, carpas sanitarias, autobomba y comisaría móvil. La apertura de puertas para los hinchas locales será tres horas antes del inicio del partido. Los cortes de calles en las zonas aledañas comenzarán desde las 15.30, incluyendo intersecciones clave como Italia y Av. Belgrano, Colón y Milito, y Alsina y Colón.

Ads

Los accesos están diferenciados: el público de Racing ingresará por Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, Alsina y Díaz Vélez, mientras que los hinchas de Peñarol lo harán por Av. Colón y Alsina, a través de las puertas 24, 26 y 29.

APreViDe recordó que está prohibido el ingreso con insignias de otros clubes, botellas, papeles, material pirotécnico, banderas violentas y el uso de máscaras o capuchas. Además, instó a evitar expresiones racistas o actitudes discriminatorias, que podrían derivar en prohibición de concurrencia o sanciones según las leyes 11.929 y 23.592.

Ads

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa fuertes tormentas desde la noche del lunes hasta la mañana del miércoles, lo que podría complicar la llegada de los hinchas y el desarrollo del operativo. Por eso, las autoridades recomiendan concurrir temprano para garantizar un ingreso seguro y ordenado.