Un nuevo episodio de violencia volvió a sacudir a un carnaval bonaerense. Esta vez fue en Saladillo, donde durante la última noche de festejos se registraron peleas, corridas y agresiones a metros de la comisaría local. Los hechos quedaron grabados en videos enviados por lectores al medio local Convergencias y generaron fuerte preocupación entre vecinos.

Ads

Según testimonios recogidos por ese portal, hubo más de un conflicto. “Un menor andaba con una navaja y apuñaló a un mayor; además lo agarraron entre cinco, incluso mujeres le pegaban”, relató un vecino. Otros señalaron que el enfrentamiento habría comenzado tras la intervención del padre de uno de los jóvenes y que luego se sumaron más personas.

En uno de los videos difundidos se observan golpes y corridas frente a la dependencia policial. Esa escena reavivó cuestionamientos sobre la prevención en eventos masivos y el rol de las fuerzas de seguridad.

Ads

Puede interesarte

“Hace falta más seguridad en los eventos públicos de Saladillo. El sábado a una chica le pegaron y no había ni un seguridad”, expresó otra vecina en diálogo con el medio local. Y agregó: “¿Van a esperar a que pase a mayores?”.

El episodio ocurre apenas días después del crimen que conmocionó a la provincia en Mercedes, donde durante los corsos fue asesinado a balazos el joven Braian Cabrera, de 18 años, quien murió tras recibir disparos en el tórax y la cabeza y ser trasladado al Hospital Blas L. Dubarry. También en Brandsen, la primera noche de festejos terminó con peleas, gas pimienta, jóvenes asistidos por el SAME y cuatro aprehendidos, además de la denuncia de una vecina por un hombre que se habría acercado a niñas de 10 años.

Ads