Tras el flojo triunfo frente Mauritania, la Selección Argentina se despide del país ante Zambia
Este martes tendrá lugar la última presentación de la Scaloneta junto a su hinchada antes de que comience la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Este martes desde las 20.15 en la Bombonera Argentina recibirá a Zambia, en un cotejo amistoso que cobró relevancia tras la magra performance del conjunto albiceleste la semana pasada ante Mauritania, en un deslucido triunfo 2 a 1.
De esta manera, la Selección se prepara para su despedida del país a meses del Mundial 2026. Y tendrá un condimento especial, ya que podría ser la última vez que Lionel Messi juegue en tierras argentinas, dado que la Scaloneta no tiene duelos programados luego de la Copa del Mundo.
El partido será transmitido por Telefé y DSports.
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