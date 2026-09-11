Tras el tiroteo ocurrido frente al colegio Emaús de El Palomar, el Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi y reclamó al Ejecutivo municipal que adopte “medidas concretas” frente a la situación de inseguridad que atraviesan los vecinos.

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La iniciativa fue aprobada por 15 votos a favor y 8 en contra y contó con el acompañamiento de distintos bloques opositores. El pedido había sido impulsado por concejales de La Libertad Avanza y luego acompañado por representantes del kirchnerismo, PRO, Todo por Argentina y la Unión Cívica Radical.

De acuerdo con el proyecto aprobado, el intendente —o el funcionario que designe— deberá presentarse ante el cuerpo deliberativo para brindar explicaciones sobre las políticas de seguridad implementadas en el distrito. La citación deberá concretarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la sanción del decreto.

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El reclamo tomó fuerza luego del violento episodio registrado en las inmediaciones del colegio Emaús, donde un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense fue baleado durante un intento de robo.

PIDIERON LA INTERPELACIÓN DEL INTENDENTE LUCAS GHI DE MORÓN, TRAS EL ATAQUE A TIROS FRENTE A UN COLEGIO EN EL PALOMAR



El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente Lucas Ghi tras el tiroteo registrado el jueves frente al colegio Emaús, en El Palomar. La… pic.twitter.com/6uaCz27na6 — Clarín (@clarincom) September 11, 2026

Los concejales fundamentaron la convocatoria en “la situación que sufren los vecinos de nuestro distrito con respecto a la inseguridad” y reclamaron respuestas concretas por parte del gobierno municipal.

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Entre los pedidos planteados figuran la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto de efectivos policiales como de agentes de la Guardia Urbana.

También plantearon interrogantes respecto del funcionamiento de la denominada Policía Municipal de Morón.

Cómo fue el tiroteo frente al colegio Emaús

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 7.20, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, a unos 100 metros del colegio Emaús, en El Palomar.

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En ese momento, el comisario mayor retirado Hernán Mariano Catarraso, de 51 años, se encontraba en el lugar para dejar a su hija, que cursa quinto grado.

Según la información sobre el episodio, Catarraso observó que al menos tres delincuentes armados y vestidos de negro intentaban robarle el automóvil a otro vecino.

El expolicía se identificó, dio la voz de alto y sacó su arma. Los asaltantes respondieron efectuando disparos y uno de los proyectiles impactó en el abdomen del hombre.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon del lugar y descartaron un arma durante la huida.

Catarraso fue trasladado al Hospital Posadas para recibir atención médica y, según el último informe mencionado en el material, se encontraba fuera de peligro.

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La segunda interpelación a Lucas Ghi

La convocatoria aprobada por el Concejo Deliberante representa la segunda interpelación al intendente Lucas Ghi en los últimos meses.

La anterior había tenido lugar en julio y estuvo vinculada al caso de Luna Ortigoza, una funcionaria municipal acusada de tráfico de drogas que permanece prófuga.

En aquella oportunidad, Ghi había sido convocado por los concejales, pero no se presentó y envió en su lugar al secretario de Seguridad, Damián Cardozo.

Ahora, el jefe comunal deberá volver a responder ante el Legislativo local, esta vez luego de un episodio ocurrido a pocos metros de una escuela y durante el horario de ingreso de los alumnos, que volvió a poner la inseguridad en el centro de la discusión política en Morón.