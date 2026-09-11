El Palomar volvió a salir a la calle por la inseguridad. Tras el violento episodio ocurrido frente al colegio Emaús, vecinos se concentraron durante la noche del jueves para reclamar mayor presencia policial, cámaras de seguridad y mejor iluminación en las calles del barrio.

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La movilización tuvo un dato político: el lugar elegido quedó a unos 100 metros de la vivienda del intendente de Morón, Lucas Ghi, hacia donde posteriormente se trasladó parte de la concentración.

La protesta fue pacífica y sin incidentes. Según consignó el medio local Primer Plano Online, en las inmediaciones hubo móviles del área de Seguridad Ciudadana del Municipio, aunque no se registró un operativo policial específico frente a la casa del jefe comunal.

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El reclamo se produjo luego del tiroteo en el que un comisario retirado de la Policía Bonaerense fue baleado cuando intervino ante un intento de robo que sufría una maestra jardinera mientras llevaba a su hija al colegio.

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“No se puede vivir así”

Durante la marcha, vecinos de distintas edades expusieron el temor con el que aseguran vivir y contaron situaciones de inseguridad sufridas en el barrio.

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“No se puede vivir así”, fue una de las frases que más se repitió. Una madre vinculada al colegio Emaús reclamó que “los policías no se vayan de día”, mientras otro vecino sostuvo que incluso deben tener cuidado “hasta de sacar la basura”.

Un jubilado que vive hace más de 70 años en la zona afirmó que “este año se notó como nunca” la inseguridad.

También hubo comerciantes que expusieron el impacto de los robos. Uno de ellos aseguró haber sufrido 11 robos en su negocio, ubicado a pocas cuadras del lugar de la protesta.

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“Que nos den bolilla y hagan algo. Más Ghi, que está acá, y es padre del colegio Emaús, a ver si puede hacer algo en el corredor de la zona”, reclamó otro vecino. También hubo pedidos dirigidos a la Provincia de Buenos Aires.

Los concejales, con bajo perfil

La marcha tuvo presencia de dirigentes políticos, aunque algunos optaron por mantenerse alejados de la concentración.

Según Primer Plano Online, estuvieron los concejales Ariel Aguilera, de Todo por Argentina, y Ezequiel Tozzi y Pablo Miño, de La Libertad Avanza, quienes permanecieron a un costado.

“Si nos mezclamos entre la gente nos putean también a nosotros”, fue la explicación que, de acuerdo con el medio local, dio uno de los ediles.

La dirigente radical Silvina Samparisi, exconcejala hasta diciembre pasado, tuvo en cambio una participación más visible.

El reclamo que atravesó la movilización fue concreto: más seguridad y respuestas ante una situación que los vecinos de El Palomar aseguran que ya no están dispuestos a soportar.