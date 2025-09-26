“A los narcos hay que arrasarlos; ni Justicia, ahí es bala o bala, no cárcel o bala”, sentenció José Luis Espert en declaraciones televisivas.

Ads

Y añadió: “El narco no merece derechos. Porque un narco está dispuesto a matar criaturas, mujeres; no tienen códigos. Y no quiero pena de muerte, sino directamente ir (donde están) y liquidarlos”.

Por otro lado, Espert criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela: " Kicillof no se compromete con el combate contra el narcomenudeo. En PBA, el narcomenudeo es un resorte provincial”, sentenció el Diputado.

Ads

Puede interesarte

Ads