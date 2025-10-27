Tras el triunfo libertario, Milei celebró el saludo de Trump: "Gracias Presidente por confiar en el pueblo argentino"
"Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas", le dijo Milei a su par de Estados Unidos.
“Felicitaciones Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, expresó Donald Trump a través de las redes sociales en alusión a la victoria libertaria de este domingo.
El mandatario nacional respondió: "Gracias Presidente Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad".
Y añadió: “Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.
