“Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados”, aseveró Javier Milei en la red social Twitter, a la vez que compartió una publicación de otro usuario que tenía la imagen de los mandatarios Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador y la leyenda “cómplices de la dictadura”.

A su vez, el Jefe de Estado argentino agregó: “Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos”.

La OEA no pudo aprobar una resolución que le pedía a Venezuela publicar inmediatamente los resultados de las actas electorales a raíz de las abstenciones de Brasil, Colombia y México.

— Javier Milei (@JMilei) July 31, 2024