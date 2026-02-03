Tras varios meses de investigación tras una alerta emitida por el FBI, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un plan que buscaba cometer un ataque racista en instituciones educativas de Miramar (General Alvarado) y La Quiaca, ciudades donde residen los dos menores antisemitas que quedaron demorados.

El alerta surgió después del rastreo en redes sociales, donde se detectaron mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial; además, aparecía la intención de cometer una masacre escolar.

"Se logró identificar a los autores de las publicaciones. Uno vive en La Quiaca y otro en Miramar, pero como sus padres están separados, hubo posteos hechos en la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, y en el partido de San Martín. Se determinó que era cuando viajaban para, uno ver a su madre y el otro a su padre”, aseveraron fuentes del caso.

En este marco, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó allanamientos mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

