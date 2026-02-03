Tras intervención del FBI, aprehenden a un joven de Miramar y otro de La Quiaca por planear un atentado en dos escuelas
Detectives de la Policía Federal Argentina confirmaron que dos adolescentes supremacistas proyectaban concretar una masacre en los colegios donde cursan estudios secundarios, en provincia de Buenos Aires y Jujuy. La investigación, que derivó en diversos allanamientos, inició en julio del año pasado después de un informe clasificado emitido por el Federal Bureau of Investigation, el FBI de los Estados Unidos.
Tras varios meses de investigación tras una alerta emitida por el FBI, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un plan que buscaba cometer un ataque racista en instituciones educativas de Miramar (General Alvarado) y La Quiaca, ciudades donde residen los dos menores antisemitas que quedaron demorados.
El alerta surgió después del rastreo en redes sociales, donde se detectaron mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial; además, aparecía la intención de cometer una masacre escolar.
"Se logró identificar a los autores de las publicaciones. Uno vive en La Quiaca y otro en Miramar, pero como sus padres están separados, hubo posteos hechos en la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, y en el partido de San Martín. Se determinó que era cuando viajaban para, uno ver a su madre y el otro a su padre”, aseveraron fuentes del caso.
En este marco, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó allanamientos mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.
La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
