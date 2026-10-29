Cinco categorías del automovilismo zonal bonaerense no volverán a correr en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce en la próxima fecha del calendario. La decisión fue tomada por los dirigentes de las cuatro categorías del Zonal del Atlántico y de la Monomarca del Salado, luego de los accidentes ocurridos durante el fin de semana en el que regresaron al circuito tras más de tres años.

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Según informó El Diario de Balcarce, la jornada estaba prevista para el 15 de noviembre en esa ciudad, pero finalmente se resolvió no disputar allí la competencia. Por el momento, tampoco se informó oficialmente dónde se correrá el Premio Coronación, la última fecha de la temporada, programada para mediados de diciembre.

Los incidentes dejaron varios vehículos seriamente dañados y pilotos lesionados. Uno de los casos más delicados es el de Pablo Baquero, competidor del TC 2000 del Atlántico, quien permanece internado en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata con lesiones de consideración en una pierna y a la espera de una intervención quirúrgica.

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Entre los factores señalados tras los accidentes estuvieron las condiciones climáticas. Las lloviznas persistentes y el agua que atravesaba algunos sectores de la pista, proveniente de la sierra, complicaron la adherencia sobre el asfalto.

También se mencionaron maniobras riesgosas durante las disputas por posiciones y la falta de experiencia de algunos pilotos en un circuito que exige especial cuidado por la cercanía de los paredones.

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En declaraciones al equipo Autorama, de Radio Mar del Plata, Baquero analizó lo ocurrido y cuestionó decisiones tomadas desde distintos ámbitos de la organización. Al mismo tiempo, defendió al autódromo de Balcarce y consideró que el trazado no debe ser responsabilizado por todo lo sucedido.

El piloto planteó la necesidad de revisar distintos aspectos del funcionamiento de las categorías y remarcó que la seguridad de los competidores debe ser la prioridad al momento de organizar las carreras.

La decisión abre interrogantes sobre el futuro del Zonal del Atlántico, que atraviesa dificultades por la cantidad de autos que presentan sus divisionales. La expectativa por volver a correr en Balcarce era importante, pero los accidentes dejaron un saldo que obligará a analizar lo ocurrido antes de definir los próximos pasos.

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De cara a 2027, queda por determinar si las categorías volverán a incluir al Fangio en su calendario. Por ahora, tampoco se confirmó la sede del Premio Coronación de diciembre, para el que se mencionaron como posibles escenarios Olavarría, San Cayetano y Mar del Plata.

Pese a los accidentes, el balance sobre la organización del fin de semana destacó el trabajo del Auto Club Balcarce y de sus colaboradores para sostener el desarrollo de las competencias con la menor cantidad de demoras posible.