Vecinos de distintos barrios de Pilar volvieron a alertar en las últimas horas por la presencia de lagartos overos en zonas residenciales. Los nuevos avistamientos se registraron en el complejo de barrios cerrados Pilar del Este, ubicado en la localidad de Villa Rosa, donde los animales fueron vistos en espacios verdes y sectores comunes.

Ads

Puede interesarte

“Un nuevo amigo, y la cría está metida en el caño”, relató uno de los vecinos que logró captar en imágenes a uno de los ejemplares. El testimonio se suma a otros similares aportados por habitantes del barrio Parque Irizar, donde la aparición de esta fauna es habitual durante los períodos de altas temperaturas y escasez de lluvias.

Los animales observados pertenecen a la especie Tupinambis merianae, conocida comúnmente como lagarto overo. Se trata de una especie autóctona que se distribuye desde el centro de Brasil hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y que habita regiones tropicales y subtropicales. Al ser poiquilotermos, estos reptiles tienen dificultades para regular su temperatura corporal, por lo que en épocas de calor intenso suelen desplazarse hacia zonas semiurbanas en busca de sombra y humedad.

Ads

En Pilar del Este

Reportan nuevas apariciones de lagartos en barrios de Pilar

Fueron divisados por vecinos del complejo ubicado en Villa Rosa. pic.twitter.com/QIMn4NBRCW — Pilar a Diario (@pilaradiario) January 7, 2026

Desde el punto de vista ambiental, los lagartos overos cumplen un rol clave dentro del ecosistema, ya que se alimentan de insectos potencialmente peligrosos para los seres humanos. También consumen anfibios y, en ocasiones, aves, contribuyendo al equilibrio natural.

Recomendaciones

Ads

Ante situaciones similares registradas en años anteriores, el director de Zoonosis de Pilar, Martín Caruso, explicó que se trata de una especie pacífica, que no ataca ni a las personas ni a las mascotas, salvo que se sienta acorralada. “Cuando uno se topa con un lagarto, lo que hay que hacer es darle espacio para que pueda escapar”, señaló el funcionario en declaraciones a El Diario.

En caso de encontrarlo dentro de una pileta, Caruso recomendó retirarlo con un objeto que permita mantener distancia, como un sacahojas. Además, remarcó que no se debe intentar atraparlo ni arrojarle objetos para espantarlo, ya que, además de ser innecesario, se trata de fauna protegida.

“Si se siente acorralado, el lagarto puede sentarse sobre su cola y las patas traseras y erguirse para parecer más grande, pero siempre va a buscar escapar antes que atacar”, explicó el veterinario. Asimismo, aclaró que no representa un peligro significativo: “No tiene la posibilidad de abrir mucho la boca, por lo que su mordida no supera el tamaño de un huevo de gallina, aunque algunos ejemplares sean grandes”.

Ads

Finalmente, las autoridades recordaron que los lagartos overos son fauna silvestre autóctona protegida por el Código Rural, Decreto Ley 1008/83, por lo que su captura, daño o traslado indebido está prohibido.