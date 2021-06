Tras la caída de un nene de un juego ubicado en una placa, los padres dolorenses se unieron para pedir por la Ley de Plazas Seguras. Respecto a los juegos explicaron que "los materiales con los que han sido fabricados, los espacios en los que se encuentran, las dimensiones, la accesibilidad y su uso, las superficies sobretodo de caídas y la nula señalización hacen que sean juegos inseguros para los niños y fuera de las normas IRAM ".

"La ausencia de normas relativas a la seguridad de áreas y equipos de recreo, y la falta de acciones preventivas inciden seriamente en la aparición de problemas, lesiones o daños generados por la persistencia de la inseguridad en estos ámbitos y objetos. Existe una generalizada actitud de pasividad y sometimiento a la "fuerza del destino", que sirve para explicar la ocurrencia de los accidentes", opinaron.

Los padres analizaron y opinaron que esta equivocación "se debe a que se suelen confundir dos palabras: "imprevisto" e "imprevisible". Los accidentes son "imprevistos" en tanto ocurren, de hecho, ocurren porque nosotros no los prevenimos, no nos preparamos para evitarlos. Pero esto no quiere decir que los accidentes sean en sí mismos imprevisibles. Más bien ocurre todo lo contrario: si nos preparamos adecuadamente, podremos evitar los accidentes y hacerlos "previsibles"".

"Ya sean porque se los atribuye a la fatalidad porque se buscan destacar solo aquellos que adquieren relevancia periodística, los accidentes carecen de un tratamiento integral, preventivo y responsable por parte del conjunto de la sociedad" sumaron.

En resumen, y teniendo en cuenta la pandemia, solicitaron al jefe comunal "que arbitre los medios para que las plazas, plazoletas y espacios verdes representen una alternativa segura a la hora de jugar".

Para sumarse a la junta de firmas: https://bit.ly/3gMHFW0