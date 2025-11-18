Luego de la dura derrota electoral el pasado 26 de octubre, los graves problemas internos y la creciente pérdida de identidad partidaria e ideológica, el justicialismo institucional inicia un proceso para intentar alcanzar una “estrategia común” para enfrentar la agenda de reformas del Presidente Javier Milei.

En este sentido, este martes, el Consejo Nacional del PJ ha convocado a sus dirigentes, secretarías e "invitados especiales" a la histórica sede de Matheu 130 para avanzar en un nueva agenda.

El partido, conducido por la ex mandataria Cristina Kirchner, busca consensuar posturas que le permitan ejercer una oposición efectiva y, a la vez, ser alternativa para 2027, algo que hoy día parece complejo, principalmente por el desgaste del instrumento político y el distanciamiento con las grandes mayorías populares.

El cronograma de reuniones se extenderá al miércoles, cuando el Senador José Mayans, titular del bloque peronista en la Cámara Alta, encabece otra cumbre del Partido Justicialista para alinear las tácticas parlamentarias.

