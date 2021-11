Mauricio Macri debe presentarse a las 12.00 en la sede del juzgado al que fue convocado por cuarta vez luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el ex Presidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.

Este hecho derivó en una segunda recusación presentada por el abogado del ex mandatario, Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó "in limine" tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su apartamiento del expediente.

Para esta indagatoria, no habrá ningún acto de respaldo y está previsto que sólo unos 30 dirigentes y ex funcionarios de su gobierno lo acompañen como expresión de solidaridad. Para el entorno de Macri "quedó claro que se trata de un hecho político" a raíz de lo sucedido la semana pasada. No obstante, el Intendente de Dolores Camilo Etchevarren sí convocar a manifestar por el ex Jefe de Estado, aunque se prevé que el movimiento será menor que el del pasado miércoles.