"Voy a luchar para que la autovía de la Ruta 88 sea una realidad". Con esa promesa, Andrea Rondanina, mamá de Ana "Anita" Peralta Rondanina, anunció que transformará el inmenso dolor por la pérdida de su hija en una campaña para impulsar la construcción de la autovía sobre la Ruta Provincial 88, un corredor vial que desde hace años registra numerosos siniestros fatales.

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A través del canal de difusión de WhatsApp "Fuerzas por Ani y lograr la autovía", la mujer agradeció las innumerables muestras de afecto recibidas desde Necochea, Mar del Plata y distintos puntos del país, y confirmó que comenzará a organizar acciones para reactivar el histórico reclamo.

"Nunca pensé estar así, perdiendo a mi hija... pero, a pesar del dolor, no puedo quedarme en el '¿por qué?'", expresó Andrea en una emotiva carta abierta. Allí describió a Anita como "una niña dulce, empática, buena, especial y mágica", y aseguró que busca darle un sentido trascendente al enorme acompañamiento social generado tras la tragedia.

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La madre sostuvo que decidió "transformar el dolor de madre en una lucha" y afirmó que espera que la muerte de su hija marque un punto de inflexión para que finalmente se concrete la obra.

"Muchas personas fallecieron en esa maldita Ruta 88. La llegada de Ana a tantas personas me lleva a pensar que su muerte sea la última gota que rebalsó el vaso. Voy a luchar para que esa autovía se concrete", manifestó.

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En su mensaje también recordó que la Ruta Provincial 88 es utilizada diariamente por miles de personas que viajan entre Necochea y General Pueyrredon por cuestiones de salud, trabajo, estudio o actividades deportivas.

"Nadie está exento de que le pase a algún familiar, amigo o conocido", advirtió al referirse a la peligrosidad del trazado actual.

Mientras atraviesa el duelo junto a su familia y acompaña a su otra hija, Sofi, Andrea adelantó que ya comenzó a planificar las primeras acciones de visibilización y convocatoria ciudadana.

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"Tengo los medios a disposición y miles de personas, pero les pido encarecidamente su apoyo cuando llegue el momento", señaló, invitando a la comunidad a permanecer en el grupo de difusión para conocer las próximas iniciativas.

El mensaje concluye con la promesa que, según afirmó, guiará cada uno de sus pasos: "Se lo prometí a Ana, para que nadie más muera en esa ruta".