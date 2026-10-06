El conductor de la Ford EcoSport involucrada en el triple choque ocurrido en Punta Lara, donde murió un bebé de apenas 10 días, recuperó la libertad. Se trata de Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien había sido demorado e imputado por el hecho.

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La información fue publicada este martes por Infobae, a partir de fuentes oficiales vinculadas a la investigación. Pacheco fue fichado en la Comisaría 2ª de Ensenada de la Policía Bonaerense y posteriormente recuperó la libertad.

Foto: Infobae

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en el cruce de Almirante Brown y 106, en Punta Lara, partido de Ensenada. Como consecuencia del impacto, Tadeo Ledesma, de 10 días, sufrió heridas de extrema gravedad y murió luego de ser trasladado al Hospital de Niños de La Plata.

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Su hermana, de 3 años, también resultó herida y permanece internada. En el siniestro participaron una Ford EcoSport, un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino, mientras que otras personas que viajaban en los vehículos también resultaron heridas.

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Una causa por homicidio culposo

Pacheco, trabajador de Aguas Bonaerenses y vecino de Ensenada, no quedó detenido formalmente, sino que fue demorado y luego recuperó la libertad, de acuerdo con la información difundida por Infobae.

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Foto: Infobae

La causa fue caratulada como homicidio culposo y está a cargo de la UFI N° 10 de Delitos Culposos de La Plata, encabezada por el fiscal Carlos Vercellone, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5.

Las pericias sobre los vehículos y las demás medidas judiciales buscan determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades de los involucrados.

Foto: Infobae

Pero Pacheco no es el único imputado. Según informó Infobae, también fue imputado Iván Leonel Ledesma, padre de Tadeo, quien igualmente recuperó la libertad.

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La investigación continúa para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del recién nacido.