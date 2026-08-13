Los trabajadores de Sport Club Bahía Blanca hicieron pública su preocupación por la situación laboral que atraviesan desde la clausura del establecimiento, dispuesta luego de la muerte de Juan Roberto Cafasso, quien falleció tras caer desde un entrepiso del gimnasio.

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Los empleados autoconvocados presentaron un escrito ante el Tribunal Municipal de Faltas N°1 para solicitar que, una vez cumplidas las condiciones necesarias, puedan recuperar sus puestos y retomar sus tareas.

La presentación fue incorporada al Expediente N°1-2026-18081 y lleva la firma de numerosos trabajadores del establecimiento.

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La situación alcanza directamente a 23 empleados entre profesores, personal de recepción, administración y mantenimiento, aunque también genera consecuencias sobre proveedores y otros prestadores vinculados con el gimnasio.

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“Queremos saber qué falta”

Según el medio 0291.com.ar, Nadia, una de las trabajadoras del establecimiento, explicó que decidieron hacer visible su situación después de varias semanas sin poder desarrollar sus actividades.

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Los empleados aseguraron que hasta el momento los responsables del gimnasio mantienen el compromiso de abonar los salarios, pero advirtieron que la incertidumbre aumenta a medida que se prolonga la clausura.

El reclamo, aclararon, no busca interferir con la investigación ni desconocer el impacto de la muerte de Cafasso. Su objetivo es que los tiempos de la causa judicial puedan diferenciarse de los trámites administrativos necesarios para una eventual reapertura.

En ese sentido, los trabajadores pidieron certezas sobre los requisitos que deben cumplirse y cuáles son los pasos pendientes para poder regresar a sus puestos.

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“Nadie se quiere quedar sin trabajo”, sintetizó Nadia al explicar la preocupación que atraviesa al grupo.

Una causa que sigue bajo investigación

La situación laboral se desarrolla mientras continúa la investigación judicial por la muerte de Cafasso, ocurrida tras una caída desde un entrepiso de más de tres metros de altura.

La Fiscalía analiza posibles responsabilidades vinculadas con las condiciones de seguridad del lugar y el estado de la estructura. En ese marco, recientemente fueron secuestrados celulares, notebooks y dispositivos de almacenamiento de propietarios y encargados, con el objetivo de analizar comunicaciones y determinar si existieron advertencias previas sobre eventuales riesgos del entrepiso.

La investigación también busca establecer si el sector donde ocurrió el hecho cumplía con las condiciones de seguridad exigidas y si existieron antecedentes de situaciones que pudieran haber advertido sobre algún riesgo.

La causa continúa en etapa investigativa y se tramita bajo la figura de homicidio culposo, mientras se incorporan nuevas pruebas y pericias.

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El pedido de los empleados

Frente a este escenario, los trabajadores buscan que su reclamo sea entendido como un pedido laboral y no como un cuestionamiento al avance de la Justicia.

Consideran que los responsables del establecimiento están trabajando para cumplir con los requerimientos planteados, pero necesitan conocer con precisión qué condiciones deben alcanzarse para que el gimnasio pueda volver a funcionar.

Por eso, además de pedir que se preserve la fuente laboral, reclaman reglas claras y un horizonte sobre la posible vuelta a sus puestos.

Mientras la investigación continúa y el establecimiento permanece cerrado, los empleados intentan mantener sus fuentes de ingreso y evitar que una clausura cuya duración todavía no está definida termine derivando en la pérdida de decenas de puestos de trabajo.