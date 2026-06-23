Unos 70 trabajadores de la estación de peaje ubicada sobre la Ruta Nacional 226, en inmediaciones de Hinojo, dejarán de prestar servicios a partir del próximo 30 de junio como consecuencia del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional para distintos corredores viales del país.

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Según informó el medio local Infoeme, los empleados recibieron propuestas de indemnización por parte de la administración nacional y deberán desvincularse de sus funciones antes de que la nueva concesionaria asuma formalmente la operación del corredor.

"Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas", resumió uno de los trabajadores consultados por el portal olavarriense.

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Entre los afectados hay operadores viales, trabajadores de balanza, personal de maestranza, cajeros, supervisores y técnicos de soporte. La mayoría reside en Olavarría, Hinojo y Colonia Hinojo.

De acuerdo con los testimonios, los trabajadores recibieron hace varios meses una propuesta indemnizatoria que no admitía negociación. "Nos mandaron un acuerdo y todos tuvimos que decir que sí, porque era lo único que nos quedaba", explicó otro empleado, quien calificó la situación como un despido encubierto.

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La principal preocupación ahora pasa por el futuro de la estación de peaje y las posibilidades de reincorporación cuando la nueva empresa tome el control de la traza. "Ni siquiera sabemos qué va a pasar después del 30. Suponemos que lo van a cerrar y que van a levantar las barreras", señaló una de las fuentes consultadas.

Los trabajadores consideran que el avance de nuevas tecnologías podría reducir significativamente la demanda de personal. "Veremos a quién llama y a quién no, aunque hoy en día con la implementación de la tecnología tienen más preponderancia las máquinas que la gente", agregaron.

La medida se enmarca en el Decreto 97/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que dispuso la privatización total de Corredores Viales S.A. mediante el sistema de concesión de obra pública por peaje. Entre los tramos incluidos se encuentra el Corredor Atlántico, que abarca 404 kilómetros de la Ruta Nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar.

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A mediados de mayo, el Ministerio de Economía adjudicó la concesión por un plazo de 20 años a un consorcio integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. El esquema prevé nuevas inversiones, modificaciones tarifarias y la instalación de nuevas estaciones de cobro, entre ellas una proyectada en cercanías de Vallimanca.